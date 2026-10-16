США протягом усієї війни діють так, ніби вони страждають від війни більше, ніж Україна.

Останні витівки президента США Дональда Трампа неймовірно дратують українців, однак правда в тому, що він у значній мірі повторює політику свого попередника Джо Байдена, який теж жорстко стримував Україну від ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Про це пише оглядач The Telegraph Домінік Лоусон.

Автор нагадує, що у квітні 2024 року адміністрація Байдена закликала Київ припинити атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Тодішній міністр оборони США Ллойд Остін аргументував це можливими наслідками для світового енергетичного ринку. Водночас такі удари є стандартною військовою стратегією, спрямованою на послаблення противника.

"Важко уявити щось дивніше, що міг би сказати міністр оборони США", – наводить журналіст оцінку американського військового історика Філліпса О'Браєна.

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За словами оглядача, адміністрація Байдена прагнула стримати зростання цін на бензин у рік президентських виборів. Тепер Трамп, який обіцяв знизити вартість пального, опинився під тиском через її зростання після війни проти Ірану. Напередодні проміжних виборів до Конгресу він оголосив про послаблення санкцій для експорту російського дизеля та заявив, що це швидко знизить ціни.

Проте, наголошує автор, обіцяні Росією 300 тисяч тонн дизеля становлять лише невелику частину добового споживання США. Лоусон вважає, що Трамп намагається перекласти відповідальність за дорожче пальне на Україну, водночас забезпечуючи Кремль додатковими доходами для фінансування війни.

"Партнери України бояться поразки Росії й хотіли б, щоб Україна перемогла так, аби Росія не програла", – цитує автор слова Володимира Зеленського.

Журналіст також пов'язує ставлення Трампа до Москви з давніми діловими інтересами. За його словами, російські кошти допомагали підтримувати бізнес американського президента, а сам Трамп роками прагнув реалізувати проєкт Trump Tower у Москві.

На думку оглядача, прагнення Трампа завершити війну зумовлене не стільки національними інтересами США чи бажанням урятувати життя, скільки комерційними розрахунками.

Критика Трампа

Як писав УНІАН, чеський прем’єр Андрей Бабіш, якого інколи звинувачували у проросійськості, днями заявив, що Європа має діяти самостійно, оскільки президент США Дональд Трамп укладає угоди з Володимиром Путіним.

Він розкритикував пасивність ЄС та висловив занепокоєння щодо фінансування України з європейського бюджету, пропонуючи замінити його зовнішніми позиками. Бабіш наголосив, що Євросоюз повинен домовитися про подальші кроки, адже президент Зеленський може залишитися без необхідних коштів.

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