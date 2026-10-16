Гроші давати не треба: прем'єр Чехії зробив гучну заяву щодо України

Як вважає чеський прем’єр, Європа опинилась поза грою, оскільки Трамп підвів її.

Європі треба вдаватися до дій у ситуації, коли президент США Дональд Трамп пішов на угоди з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш перед початком засідання Європейської Ради в Брюсселі. На його думку, в даний час Європа не намагається жодним чином бути активною.

"Я думаю, що усі ми прагнемо миру. Я не кажу, що мир означає прийняття якихось російських ідей , але факт полягає у тому, що війна триває, Європа поза грою, а Трамп, шляхом ведення бізнесу з Путіним, насправді підвів нас і ми маємо щось робити", - наголосив Бабіш.

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При цьому, він висловив занепокоєння, що "в європейському бюджеті закладено 100 млрд євро для України".

"На мою думку, ці кошти мають бути виключені", - сказав Бабіш.

Разом з тим, він переконаний, що Євросоюзу "потрібно домовитися про те, що буде далі, якщо буде якась домовленість, бо президент Зеленський точно постане перед фактом, що в нього немає грошей".

Таким чином, як сказав чеський прем’єр, йому буде цікаво, до чого дійдуть головні європейські лідери стосовно питання України.

Дизельна угода Трампа і Путіна

Як повідосляв УНІАН, 9 жотвня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з головою РФ Володимиром Путіним про те, що Росія негайно поставить сотні тисяч тонн дизельного пального на американський та світовий ринки.

Натомість, президент України обурився, що Трамп допомагає Путіну заробити додаткові кошти на війну проти України.

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