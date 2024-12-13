Трамп не зможе легко вмовити Зеленського і Путіна на переговори, - Foreign Affairs

Втім, альтернатив залишається не багато, а важелі впливу в обраного президента США залишаються.

У травні 2023 року під час виступу на CNN обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він зможе завершити війну в Україні за один день. Ця амбітна обіцянка стала однією з ключових тез його передвиборчої кампанії, а напередодні повернення у Білий дім навколо цієї обіцянки точаться дискусії, пише Foreign Affairs.

З 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Україна й її союзники обережно висловлювали готовність до переговорів, побоюючись, що Росія сприйме це за слабкість. Втім, обрання Трампа надає президенту України Володимиру Зеленському додатковий простір для маневру: він може стверджувати, що участь у переговорах є неминучою через політичний тиск. У нещодавньому інтерв’ю Зеленський уже висловив готовність до обговорення можливих рішень.

Фронтова реальність

Умови війни поки що не сприяють укладенню угоди. Для завершення війни потрібна або повна перемога однієї зі сторін, або патова ситуація. Зараз жодна сторона не досягла вирішальної переваги, але війна ще не зайшла у глухий кут. Російський правитель

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Володимир Путін переконаний у своїй перевазі, особливо якщо Трамп скоротить військову допомогу Україні. У такому разі диктатор лише посилить наступ, адже армії рідко припиняють боротьбу, коли противник ослаблений.

Урок Афганістану

Під час першого терміну Трампа США уклали угоду з Талібаном, яка виглядала вигідною для бойовиків, але зрештою не принесла миру. Талібан використав домовленості як тимчасову перевагу, що допомогла їм досягти повного контролю над Афганістаном. Аналогічна стратегія умиротворення Путіна теж може мати катастрофічні наслідки.

Трамп повинен запропонувати більш витончений план. Один із варіантів — спонукати Україну номінально погодитися на поступки Росії в обмін на гарантії безпеки, такі як вступ до НАТО. Цей крок забезпечить стабільний мир, дозволивши Україні отримати надійний захист від майбутньої агресії.

НАТО і Україна

Журнал зазначає, що членство України в НАТО — це головний аргумент, який може переконати Київ погодитися на поступки. Такий компроміс також стане вирішальним чинником для стабілізації ситуації на кордоні з Росією. Українці, які пережили численні порушення міжнародних домовленостей з боку Москви, не довіряють обіцянкам Кремля без реальних гарантій.

Офіційне запрошення України до НАТО повинно бути зроблено в день підписання мирної угоди. Це допоможе запобігти затягуванню процесу ратифікації та надасть Україні чіткі перспективи безпеки.

Втім, деякі країни НАТО, зокрема Німеччина та Угорщина, побоюються, що вступ України до альянсу може призвести до ескалації конфлікту. Однак після трьох років війни Росія не має ресурсів для протистояння НАТО. Україна ж може стати найсильнішою армією альянсу, що дозволить перерозподілити військові зобов’язання США та їхніх союзників.

Видання наголошує, що для Трампа посередництво у врегулюванні конфлікту стане нагодою продемонструвати свою майстерність у дипломатії й потенційно здобути Нобелівську премію миру, якої він прагне. Альтернатив не багато - нескінченна війна чи капітуляція України. Як пише журнал:

"Ні Путіна, ні Зеленського не вдасться легко вмовити сісти за стіл переговорів, і Трамп може обурюватися через обов’язковість збереження та навіть розширення підтримки України як засобу примусу до переговорів. Але нескінченна війна чи капітуляція перед Путіним були б набагато гіршими".

Трамп про Україну - останні заяви

В інтерв'ю також для видання Time Дональд Трамп заявив, що виступає проти ударів ЗСУ по території РФ американською далекобійною зброєю. За його словами, кількість загиблих солдатів, як українських, так і російських, за останній місяць є "приголомшливою", тому такий дозвіл лише "ескалує цю війну і робить її ще гіршою".

Водночас журналіст Time запитав у республіканця, чи говорив він з російським диктатором Володимиром Путіним після своєї перемоги на президентських виборах. За словами Трампа, таке запитання є недоречним, тому він відмовився на нього відповідати.

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