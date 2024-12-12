За словами нового президента США, такого рішення не потрібно було допускати.

Новообраний президент США Дональд Трамп виступив проти того, аби Україна завдавала ударів по території РФ американською далекобійною зброєю. Також він розкритикував Київ за запуски цих ракет, які відбулися у листопаді.

"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль в Росію. Навіщо ми це робимо? Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою. Цього не можна було допустити", - зазначив Трамп в інтерв'ю Time.

За його словами, кількість загиблих солдатів, як українських, так і російських, за останній місяць є "приголомшливою".

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"Знаєте, я знаю, що вони люблять казати, що це не так, але вони приблизно рівні, але кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, просто приголомшує. Те, що відбувається - божевілля. Це божевілля", - підкреслив Трамп.

За словами президента США, ситуацію на Близькому Сході вирішити легше, ніж війну в Україні.

"Я думаю, що, перш ніж говорити про це, я думаю, що Близький Схід є проблемою, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною. Гаразд, я просто хочу сказати це наперед. Близький Схід буде вирішено", - наголосив він.

Політика Трампа щодо України

Водночас політичний експерт Михайло Самусь розповів, що команда Дональда Трампа вивчає, як примусити російського диктатора Володимира Путіна до миру. За його словами, коли йдеться про "заморозку" війни, про що говорять на усіх рівнях, головною проблемою є те, аби мотивувати Путіна.

Водночас Трамп наголосив, що питання завершення війни в Україні є його головним пріоритетом. Він додав, що обидві країни "зазнають втрат, у які ніхто не може повірити".

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