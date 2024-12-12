Новий президент США наголосив, що таке питання є недоречним.

Новий президент США Дональд Трамп не відповів конкретно на запитання про те, чи розмовляв він з російським диктатором Володимиром Путіним після своєї перемоги на президентських виборах. Про це у нього запитав журналіст Time.

"Я не можу вам сказати. Це просто недоречно", - відповів політик.

Також у нього запитали, чи припинить він надавати військову, гуманітарну та розвідувальну допомогу, якщо Україна не погодиться на його мирну угоду, яку він обіцяв укласти.

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За словами Трампа, він не любить говорити про це.

"Але коли я розмовляю з людьми - коли я починаю, мені здається, що у мене є дуже хороший план, як допомогти, але коли я починаю викривати цей план, він стає майже нікчемним", - сказав новий президент США.

Що казав раніше Трамп про розмову з Путіним

Водночас в інтерв'ю каналу NBC News Трамп раніше заявляв, що не спілкувався з президентом РФ після перемоги на виборах. Він зазначив, що не хоче, аби щось заважало переговорам США щодо війни в Україні.

"Ні, не розмовляв. ... Не хочу про це говорити. Я не хочу нічого говорити про це, тому що не хочу нічого робити, що могло б перешкодити переговорам", - наголошував політик.

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