Видання пише, що Зеленському та його команді навіть не дали пообідати.

Одразу після напруженого обміну репліками з українським президентом Володимиром Зеленським американський лідер Дональд Трамп зібрав своїх ключових радників для обговорення в Овальному кабінеті.

За словами представника Білого дому, Трамп проконсультувався з віцепрезидентом Венсом, державним секретарем США, повідомляє CNN.

Рубіо, міністром фінансів Бессентом та іншими. Саме тоді він дійшов висновку, що "Зеленський не в тому становищі, щоб вести переговори". Потім він доручив держсекретареві Рубіо і своєму раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення: "настав час Зеленському покинути Білий дім".

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Українська делегація чекала на продовження переговорів, під час яких планувалося підписання угоди щодо природних ресурсів. Однак українцям дали зрозуміти, що їм час їхати, розповіло джерело CNN. За його словами, наказ про це віддав Трамп. Видання пише, що Зеленському та його команді навіть не дали пообідати.

Поки приготовані страви залишалися на сервірувальних столах у коридорі, українцям дали чіткі вказівки покинути будівлю. За словами джерела в Білому домі, українська сторона хотіла продовжити переговори, але отримала відмову.

Зустріч Трампа із Зеленським - останні новини

Президент України Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Пресконференцію, заплановану за підсумками переговорів, було скасовано.

Сам Трамп заявив, що Зеленський не готовий ні до перегорів, ні до миру.

"Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Пізніше сам Зеленський прокоментував візит до США.

"Спасибі, Америка, спасибі за підтримку, спасибі за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народу. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього", - написав президент.

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