Глава держави подякував США за підтримку.

Президент України Володимир Зеленський після дострокового припинення зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі виступив з першими коментарями. Про це глава держави повідомив у мережі X.

"Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові", - відзначив Зеленський.

Президент України додав:

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"Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього".

Суперечка Трампа з Зеленським

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після того, як у нього відбулася емоційна сварка з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом.

Варто зазначити, що перед камерами Трамп намагався принизити свого співрозмовника, відпускаючи образливі зауваження на адресу самого Зеленського і України, яка зазнала нападу РФ.

У ході розмови двох президентів Трамп вимагав від Зеленського "подяки" за підтримку в боротьбі проти Росії. Він та його віце-президент Дж. Д. Венс звинуватили Зеленського у "неповазі".

Згодом Трамп відсторонив Зеленського, написавши повідомлення в TruthSocial, якраз перед тим, як позашляховик лідера під'їхав до портика Західного крила, щоб відвезти його.

"Я зрозумів, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому братиме участь Америка, тому що він вважає, що наша участь дасть йому велику перевагу в переговорах", - написав він.

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