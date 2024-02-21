Кандидат у президенти від Республіканської партії припускає, що губернатор Флориди може стати його заступником

Дональд Трамп натякнув на деякі імена кандидатів на пост віце-президента в разі перемоги на виборах президента США. У списку опинився губернатор Флориди Рон Десантіс.

Видання Independet пише, що Трамп отримав список можливих претендентів, в якому фігурували такі популярні колишні кандидати в президенти Вівек Рамасвамі і Тім Скотт, конгресмен від Флориди Байрон Дональдс і губернатор Південної Дакоти Крісті Ноем, а також Десантіс.

Останній провів досить невдалу кампанію за Білий дім, в ході якої йому не вдавалося налагодити контакт з виборцями, і він піддавався знущанням і глузуванням з боку Трампа, який висміяв його як "Рона Десантімоніуса".

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Ще одним інтригуючим кандидатом став Тулсі Габбард, колишня представниця штату Гаваї, яка ще чотири роки тому була кандидатом у президенти від демократів. Габбард приєднатися до нападок Трампа на країни-члени НАТО за те, що вони не платять внески в Альянс, але при цьому очікують захисту від Штатів.

"Чесно кажучи, всі ці люди хороші", - сказав Трамп, перераховуючи імена, відмовившись назвати будь-яке одне. "Всі вони хороші, всі вони надійні. І я завжди кажу, що мені потрібні люди зі здоровим глуздом, тому що в цій країні відбувається так багато речей, які не мають сенсу".

Вибори в США - Трамп може стати президентом вдруге

Дональд Трамп збільшує свої шанси на повторне обрання президентом США. В рамках праймеріз Трамп здобував одну перемогу за одною у різних штатах, поступово наближаючись до статусу офіційного кандидата від Республіканської партії.

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