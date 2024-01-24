Його суперниця Нікі Гейлі визнала перевагу Трампа, але заявила, що "перегони ще не закінчилися".

Дональд Трамп отримав ще одну перемогу на виборах кандидата від Республіканської партії до президентських виборів у листопаді 2024 року – цього разу в штаті Нью-Гемпшир.

Як пише Reuters, результати підрахунків більшої частини бюлетенів показали, що Трамп, здобувши приблизно 54%, значно випередив свою головну суперницю Нікі Гейлі, яка отримала 43% голосів. Це друга перемога Трампа після перемогиє у штаті Айова минулого тижня, що збільшує його шанси на повторне змагання за президентську посаду з чинним президентом Джо Байденом у листопаді.

Нікі Гейлі, колишній посол США в ООН, визнала перевагу Трампа, але заявила, що "перегони ще не закінчилися".

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"Ще буде голосування в десятках штатів і наступним є мій милий штат Південна Кароліна", - проголосила вона, натякаючи на надії, що матиме підтримку в штаті, де вона колись була обрана губернаторкою.

Виборчий штаб Нікі Гейлі у вівторок заявив, що вона братиме участь у партійних виборах до так званого Супервівторка 5 березня, коли в один день у 16 штатах республіканці визначатимуться з тим, кого вони хочуть бачити своїм кандидатом на президентських виборах восени.

Гейлі очевидно сподівається, що результати голосування в штаті Південна Кароліна 24 лютого будуть достатніми, щоб сподіватися на успіхи в Супервівторок.

Трамп переміг на виборах у Айові

Напередодні Трамп легко переміг на кокусах Республіканської партії в штаті Айова. Трамп набрав понад 50% голосів виборців, випередивши найближчого конкурента - губернатора Флориди Рона ДеСантіса на 30 пунктів.

після перемоги він пообіцяв "дуже швидко" закінчити війну в Україні. Скандальний політик упевнений, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він "добре знає".

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