Звернула увагу на нещодавні коментарі колишнього президента США.

Колишній спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що нещодавні коментарі Дональда Трампа про Росію свідчать про те, що Володимир Путін має певний фінансовий вплив на лідера республіканських праймеріз, пише Newsweek.

"Ви запитуєте себе, що такого має Путін на Дональда Трампа, що він завжди повинен бути винен йому, своєму приятелю... у підлості?.. Я не знаю, що він має при собі, але думаю, що це, ймовірно, фінанси. Я думаю, що це, ймовірно, фінанси, або щось фінансове, що він має при собі, або щось, що він очікує отримати", – сказала Пелосі.

Колишній прес-секретар Білого дому в адміністрації Байдена та ведуча MSNBC Джен Псакі сказала Пелосі, що була вражена тим, що Трампу знадобилося три дні, щоб прокоментувати смерть російського опозиціонера Олексія Навального. До того ж Трамп не засудив російського лідера.

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Пелосі також додала , що заява Трампа "нижче людської гідності" і повинна "позбавити його права балотуватися на будь-яку посаду, а тим більше на пост президента США".

Варто зазначити, що за словами Трампа, смерть Навального у виправній колонії "змусила мене все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в нашій країні".

"Це повільне, неухильне прогресування, з шахрайськими, радикальними лівими політиками, прокурорами і суддями, які ведуть нас по шляху до знищення", – додав він.

Також Трамп неодноразово критикував НАТО. Його коментарі 10 лютого викликали занепокоєння щодо ролі США в альянсі, якщо республіканець поверне Білий дім.

Небезпечні заяви Трампа

Дональд Трамп заявив, що заохочував би Росію робити "все, що їй заманеться" з країнами-членами НАТО, які, на його думку, витрачають недостатньо коштів на свою оборону.

Європейські чиновники обговорюють можливість створення загальноконтинентального підрозділу НАТО на випадок, якщо Дональд Трамп зможе переобратись на президентських виборах у США.

Європейські країни-члени НАТО бояться, що в разі приходу до влади Дональда Трампа, США перестане інвестувати в оборонну промисловість альянсу.

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