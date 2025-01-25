Президент США заявив, що хоче захопити арктичний острів.

Президент США Дональд Трамп наполягав на тому, що він серйозно налаштований на захоплення Гренландії, під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії.

Як пише Financial Times, він розмовляв із Метте Фредеріксен, прем'єр-міністром Данії, протягом 45 хвилин минулого тижня. Білий дім не прокоментував розмову, але Фредеріксен повідомила, що ясно дала зрозуміти: Гренландія, автономна частина Данії, не продається. При цьому вона відзначила "великий інтерес" Америки до острова.

П'ять нинішніх і колишніх високопоставлених європейських чиновників вказали, що бесіда пройшла дуже погано. Вони додали, що Трамп поводився агресивно і конфронтаційно після того, як прем'єр-міністр Данії заявила, що острів не продають, незважаючи на її пропозицію про тіснішу співпрацю в галузі військових баз і розробки корисних копалин.

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"Це було жахливо", - сказав один зі співрозмовників. Інший додав:

"Він був дуже твердий. Це був холодний душ. Раніше до цього важко було ставитися серйозно. Але я думаю, що це серйозно і потенційно дуже небезпечно".

Зазначається, що деталі дзвінка, ймовірно, посилять побоювання європейців, що повернення Трампа до влади призведе до загострення трансатлантичних зв'язків, як ніколи раніше, оскільки президент США чинить тиск на союзників, вимагаючи від них поступитися територіями.

Багато європейських чиновників сподівалися, що його заяви про бажання встановити контроль над Гренландією з міркувань "національної безпеки" були лише тактичним ходом для отримання більшого впливу на цю територію, яка є частиною НАТО.

Видання зазначає, що розмова з Фредеріксеном зруйнувала ці надії, поглибивши зовнішньополітичну кризу між союзниками по НАТО.

"Намір був дуже ясним. Вони хочуть цього. Данці зараз перебувають у кризовому режимі", - сказав один зі співрозмовників, обізнаний про розмову. Колишній данський чиновник додав:

"Це була дуже жорстка розмова. Він пригрозив конкретними заходами проти Данії, такими як цільові тарифи".

Офіс прем'єр-міністра Данії заявив, що "не визнає інтерпретацію розмови, яку надали анонімні джерела".

Претензії Трампа на Гренландію

Гренландія, з населенням всього 57 000 осіб, служить ключовою точкою доступу до нових морських шляхів, які поступово відкриваються в Арктиці. Крім того, вона володіє багатими, хоча і важкодоступними, покладами корисних копалин.

Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що безпека Гренландії важлива для Сполучених Штатів, оскільки Китай і Росія "вкладають значні кошти в арктичний регіон", - заявив представник Ради національної безпеки Білого дому.

На початку січня Трамп пригрозив ввести мита проти Данії, якщо вона виступить проти нього в питанні Гренландії. Він також відмовився виключити можливість застосування військової сили для встановлення контролю над островом.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде неодноразово наголошував, що жителі острова хочуть незалежності, а не американського - чи данського - громадянства.

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