Раніше з подібною оцінкою виступив Байден.

Колишній президент США Дональд Трамп слідом за чинним главою Білого дому Джо Байденом також назвав події в Україні геноцидом.

Про це йдеться в його телефонному коментарі Fox News.

"Те, що зараз відбувається в Україні, люди ніколи раніше не бачили", - заявив Трамп, коментуючи війну Росії проти України.

Він також стверджує, що Путін не почав би агресію проти України, якби він залишався президентом США.

Днями президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом. На цю заяву відреагували в Офісі президента України.

Геноцидом дії росіян в Україні вважає і прем'єр Канади Джастін Трюдо, а ось у президента Франції Макрона інша думка. Макрон також стверджуює, що українці та росіяни - "брати".

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