Президент США вперше схарактеризував дії РФ в Україні як геноцид.

Цієї ночі президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом. На цю заяву відреагували в Офісі президента України.

Як пише у своєму Twitter радник глави ОП Михайло Подоляк, Байден таким чином показав готовність називати воєнні злочини геноцидом.

"Це крок до того, аби примусити РФ сісти на лаву підсудних. Нашим партнерам вкрай важливо давати точні юридичні дефініції тому, що відбувається. Називати геноцид геноцидом - наближати кінець масовим вбивствам в Україні", - зазначив Подоляк.

Раніше ЗМІ повідомили, що Адміністрація Джо Байдена планує надати Україні зброю на суму 750 мільйонів доларів. Високопоставлений радник Конгресу сказав, що обладнання, ймовірно, включатиме важкі наземні артилерійські системи для України, в тому числі гаубиці.

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