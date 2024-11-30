Обраний президент США спілкувався з премʼєр-міністром Угорщини про Україну.

Обраний президент США Дональд Трамп провів кілька телефонних розмов з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном після перемоги на виборах. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела своєї угорської служби.

За її даними, в уряді Угорщини повідомили, що Трамп цікавився думкою Орбана щодо припинення війни в Україні.

"Орбан, який підтримує дружні звʼязки з президентом Росії Владіміром Путіним і Трампом, критично ставиться до допомоги Україні з боку ЄС і перешкоджає режиму санкцій блоку проти Москви", - нагадує видання.

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ЗМІ також дізналося, що Орбан готується в грудні до нових поїздок із миротворчою місією:

"Деталі потенційної місії незрозумілі, але джерела повідомили, ... що вона може включати в себе передачу послань Трампа Зеленському, Путіну і президенту Китаю Сі Цзіньпіну".

Відносини Орбана і Трампа

У липні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з на той момент кандидатом у президенти США Дональдом Трампом та обговорив "мир в Україні". Трамп подякував Орбану за візит та наголосив, що "мир буде якнайшвидше".

Перед візитом до США Орбан відвідав Київ, Москву та Пекін, де намагався обговорити свій "мирний план" щодо завершення війни в Україні.

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