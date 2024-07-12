Ця зустріч посилить побоювання, що угорський прем'єр виступає посередником між Путіним і Трампом, повідомляли ЗМІ.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 11 липня зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом та обговорив свої "мирні ініціативи" щодо завершення війни в Україні.

"Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати колишнього президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він збирається вирішити цю проблему", - написав Орбан у своєму Х.

Водночас Трамп подякував Орбану за візит та наголосив, що "мир буде якнайшвидше".

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"Дякую, Вікторе. Має бути мир, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися", - заявив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ця зустріч посилить побоювання, що угорський прем'єр виступає посередником між Путіним і Трампом.

Турне Орбана - що відомо

Як раніше писав УНІАН, перед візитом до США Орбан відвідав Київ, Москву та Пекін, де намагався обговорити свій "мирний план" щодо завершення війни в Україні.

Чиновники ЄС роздратовані дипломатичною місією Орбана-зрадника до Путіна. Politico зазначило, що існують механізми позбавлення Угорщини головуючого крісла в Євросоюзі.

Так, лідери ЄС готують відповідь на візит угорського прем'єра до російського правителя. На полях саміту НАТО групи лідерів ЄС допускали написання спільного листа до Орбана, в якому б чітко висловили своє обурення та вимагали б від нього припинити свої "несанкціоновані зовнішньополітичні прогулянки".

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