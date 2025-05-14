Серед іншого, Трамп домагається того, щоб Україна і РФ провели прямі переговори вперше за три роки, і навіть роздумує над тим, щоб приєднатися до них.

Команда президента США Дональда Трампа занурилася в гарячковий дипломатичний бліц, прагнучи вирішити одночасно чотири найбільші кризи у світі.

Як пише видання Axios, Трамп приїхав на Близький Схід у гонитві за $1 трлн іноземних інвестицій. Але, як зазначило видання, під помпою самітів у Перській затоці він робить ставку на те, що персоналізована дипломатія може бути успішною там, де десятиліття політики США зазнали невдачі.

"Як я вже неодноразово показував, я готовий покласти край конфліктам і створити нові партнерства заради кращого і стабільнішого світу, навіть якщо наші розбіжності можуть бути глибокими", - сказав Трамп у своїй промові на американо-саудівському інвестиційному форумі.

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По-перше, Трамп приголомшив публіку, оголосивши про зняття санкцій США з Сирії, запропонувавши новому уряду "шанс на велич" після падіння режиму Башара Асада.

Він також погодився зробити те, чого не робив жоден президент США за 25 років - зустрітися з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа.

Axios нагадує, що донедавна Трамп приватно називав Ахмеда аль-Шараа, який був включений до списку терористів США через його зв'язки з "Аль-Каїдою", "джихадистом".

По-друге, у понеділок Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа і посланця Білого дому щодо заручників Адама Белера до Дохи, щоб домогтися ширшої угоди про заручників і припинення вогню між Ізраїлем і сектором Гази.

По-третє, Трамп наполегливо домагається того, щоб Україна і РФ провели прямі переговори цього тижня вперше за три роки, і навіть роздумує над тим, щоб приєднатися до російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського в Туреччині наприкінці цього тижня.

Зеленський підтвердив, що поїде до Стамбула на переговори. Попри те, що Путін поки що не підтвердив свою участь у них.

Від США на переговорах будуть присутні держсекретар Марко відправляє Рубіо, Віткофф і спецпредставник з питань України Кіт Келлог. Трамп також попередив Кремль, що той може зіткнутися з серйозними санкціями, якщо не буде вести переговори.

По-четверте, Трамп висунув публічний ультиматум, закликаючи лідерів Ірану прийняти нову ядерну угоду або повернутися до "величезного максимального тиску". Він наголосив, що Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю.

Однак, як констатувало видання, в реальності в Україні та секторі Газа і за його межами повна впевненість Трампа у своїх здібностях укладати угоди поки що не підкріплена результатами.

Трамп і війна в Україні

Учора Трамп розповів, чого очікує від переговорів між Україною та РФ у Стамбулі. Він зазначив, що на переговори до Туреччини поїдуть держсекретар та інші члени його адміністрації. Також він ще раз повторив свою фразу про те, що війна в Україні не почалася б, якби він був президентом.

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