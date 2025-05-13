Трамп зазначив, що на переговори до Туреччини поїдуть держсекретар та інші члени його адміністрації.

Президент США Дональд Трамп заявив, що працює над тим, щоб покласти край війні між Росією та Україною. На Саудівсько-американському інвестиційному форумі він також прокоментував майбутні переговори в Туреччині, які відбудуться в четвер, 15 травня.

"Я невпинно працюю над тим, щоб покласти край жахливому кровопролиттю між Росією і Україною, і, що дуже важливо, наприкінці цього тижня, можливо, у четвер, у Туреччині відбудуться переговори, які можуть призвести до непоганих результатів", - сказав Трамп.

Президент США зазначив, що на переговори до Туреччини поїдуть держсекретар Марко Рубіо та інші члени його адміністрації. Він підкреслив, що сподівається на те, що переговори пройдуть успішно.

Відео дня

"У середньому 5 тисяч людей на тиждень помирають... Їх гине така величезна кількість, якої ми не бачили з часів Другої світової війни. І я хочу зупинити це. Це жахлива війна. Вона ніколи б не сталася, якби я був президентом", - додав Трамп.

Крім того, під час візиту до Ер-Ріяда Трамп підписав зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом велику угоду про постачання зброї, повідомляє Reuters. Документ передбачає, що США згодні продати Саудівській Аравії пакет озброєнь на суму в 142 мільярди доларів.

Зазначається, що угода охоплює понад десяток американських оборонних компаній за такими напрямами, як протиповітряна та протиракетна оборона, військово-повітряні сили, розвиток космосу, морська безпека та зв'язок.

Переговори у Стамбулі - важливі новини

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа про те, що на переговорах між Україною та РФ мають розглядатися три питання - українських територій, Запорізької АЕС і доступу до важливих водних ресурсів. За його словами, це, перш за все, сигнали Росії.

Крім того, у Clash Report повідомляли, що Трамп відправить своїх спецпредставників Стіва Віткоффа і Кіта Келлога на переговори в Стамбул, які мають відбутися 15 травня. Американський лідер натякав на особисту участь у переговорах, але поки що не підтвердив це.

Вас також можуть зацікавити новини: