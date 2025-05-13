Важливо говорити та показувати, що Україна хоче миру, зазначив дипломат.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дійсно хоче завершення російсько-української війни, проте йому не важливо, де буде проходити межа російської окупації.

Таку думку висловив колишній спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер в інтервʼю виданню NV. За його словами, американському президентові "не подобається бачити, як щодня гинуть молоді люди".

"Він просто хоче, щоб це закінчилося. При цьому йому байдуже, де проходитиме лінія окупації, визнана вона чи не визнана. Він просто не хоче більше мати з цим справу", – пояснив дипломат.

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На думку Волкера, нинішню американську адміністрацію цікавить, як зупинити війну, запобігти наступній і зробити це так, щоб американці "не платили за це вічно", а безпеку Європи забезпечувала сама Європа.

Він зазначив, що на вищезгадані запитання можуть відповідати як Україна, так і Росія, коли у Москві пропонують свої "відповіді". Саме тому важливо говорити та показувати, що Україна хоче миру, зазначив дипломат.

"Україна готова платити свою ціну. У вас є зв’язок зі Сполученими Штатами. Ви не хочете бути тягарем для американських платників податків, а хочете бути партнером зі Сполученими Штатами. Це все способи говорити так, що Трамп та його команда будуть це цінувати", – констатував Курт Волкер.

Роль США у завершенні війни

З приходом на пост президента США Дональда Трампа, Вашингтон призупинив постачання допомоги Україні і зосередився на пошуку шляхів для завершення війни РФ проти України. Представники Білого дому зустрічалися з українською та американською делегаціями для обговорення умов.

Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія вимагає занадто багато на переговорах. Він наголосив, що Штати не хочуть розпаду України. При цьому Венс додав, що Москва не може претендувати на українські території, які не захопила.

Спецпосланець США по Україні Кіт Келлог, коментуючи переговорний процес, зазначив, що обговорюється питання відправки іноземних військ в Україну. Ідеться про сили з Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Розмістити їх потенційно можуть на захід від річки Дніпро.

Водночас Келлог зазначив, що членства України в Альянсі може не бути у найближчій перспективі. Він не відкинув, що це станеться колись у майбутньому.

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