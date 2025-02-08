Дональд Трамп висловив думку, що якби він на той момент був президентом США, то володар Кремля Путін не почав би війну проти України.
Про це Трамп сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою. "Путін не почав би цю війну, якби я був президентом", - заявив глава Білого дому.
Трамп додав, що хоче безпеки. "Ми хочемо безпеки. Але, як ви знаєте, Європа вкладає набагато менше грошей, ніж ми. У нас, імовірно, $300 млрд із гаком, а у них, імовірно, реальна цифра - $100 млрд наданої Києву допомоги... Тому ми просимо їх зрівняти витрати, але ми також просимо президента Зеленського забезпечити безпеку розміщення всіх цих грошей", - сказав Трамп.
Нинішній президент звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що той ніколи не просив європейців виправити цей дисбаланс і направляти Україні більше допомоги.
Трамп і війна в Україні
Військовий аналітик Геміш де Бреттон-Гордон припускає, що Трамп спробує змусити Путіна повернути Україні більшу частину захоплених територій.
Учора Трамп анонсував, що наступного тижня може відбутися його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. "Я зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня. Швидше за все, поговорю з Путіним. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася", - заявив президент США.