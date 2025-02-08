Він також рекомендував Європі більше витрачати на допомогу Україні, а Зеленському забезпечити безпеку всіх цих грошей.

Дональд Трамп висловив думку, що якби він на той момент був президентом США, то володар Кремля Путін не почав би війну проти України.

Про це Трамп сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою. "Путін не почав би цю війну, якби я був президентом", - заявив глава Білого дому.

Трамп додав, що хоче безпеки. "Ми хочемо безпеки. Але, як ви знаєте, Європа вкладає набагато менше грошей, ніж ми. У нас, імовірно, $300 млрд із гаком, а у них, імовірно, реальна цифра - $100 млрд наданої Києву допомоги... Тому ми просимо їх зрівняти витрати, але ми також просимо президента Зеленського забезпечити безпеку розміщення всіх цих грошей", - сказав Трамп.

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Нинішній президент звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що той ніколи не просив європейців виправити цей дисбаланс і направляти Україні більше допомоги.

Трамп і війна в Україні

Військовий аналітик Геміш де Бреттон-Гордон припускає, що Трамп спробує змусити Путіна повернути Україні більшу частину захоплених територій.

Учора Трамп анонсував, що наступного тижня може відбутися його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. "Я зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня. Швидше за все, поговорю з Путіним. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася", - заявив президент США.

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