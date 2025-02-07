Зокрема, американський президент згадав про ситуацію довкола USAID.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на критику в бік Ілона Маска. Очільник Білого дому заявив, що мільярдер робить "чудову роботу".

Так він прокоментував публікацію журналу Time про те, що Маск нібито голосив Вашингтону війну. Зокрема, він згадав про ситуацію довкола агентства USAID.

"Ілон робить чудову роботу. Він виявляє масштабні шахрайства, корупцію та марнотратство. Ви бачите це з USAID, але ви побачите це ще більше з іншими агентствами та іншими частинами уряду", – заявив американський президент журналістам під час зустрічі з прем’єр-міністром Японії Шіґеру Ішібою.

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Трамп зауважив, що Ілон Маск давно хотів зробити це, і він має "фантастичну" команду для цього.

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Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що Сполучені Штати мають повністю переробити свої збройові програми. В іншому випадку Штати "з тріском" програють наступну війну. За його словами, нинішня стратегія США полягає у "виробництві невеликої кількості зброї за високою ціною для ведення вчорашньої війни".

Раніше стало відомо, що суд відібрав у Маска доступ до даних про платежі Казначейства США. Таке рішення стало відповіддю на діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE), очолюваного мільярдером.

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