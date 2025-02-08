Американський президент зауважив, що вважає "дуже великим активом для всіх те, що я ладнаю з ним".

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що під час другого президентського терміну має намір продовжувати підтримувати відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Таку заяву очільник Білого дому зробив під час пресконференції з прем'єр-міністром Японії Шіґеру Ішібою, пише CNN. Американський президент зауважив, що вважає "дуже великим активом для всіх те, що я ладнаю з ним".

"Я можу сказати вам, що Японії подобається ця ідея, тому що їхні відносини з ним не дуже хороші. Якщо я зможу налагодити відносини не тільки з ним, але й з іншими людьми в усьому світі, де, здається, є труднощі, я думаю, що це величезна перевага для світу, а не тільки для Сполучених Штатів", – додав Трамп.

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Водночас премʼєр Японії, відповідаючи на запитання про те, чи хоче він, щоб Трамп відновив контакти з північнокорейським лідером, сказав, що це те, що США повинні вирішити для себе самі.

За словами Ішіби, Японія і США працюватимуть над "повною денуклеаризацією" КНДР.

Дональд Трамп і Кім Чен Ин: якими були відносини між лідерами раніше

На початку свого першого президентського терміну Дональд Трамп зайняв доволі жорстку позицію щодо Північної Кореї. Зокрема, він США можуть "повністю знищити" Північну Корею. Тоді Трамп і Кім також обмінялися "любʼязностями": президент США заявляв, що лідер КНДР – "хворе щеня" і "людина-ракета" (rocket man), тоді як Кім Чен Ин назвав свого опонента "шизофренічним дідом" (mentally deranged dotard).

У подальшому між ними відбулися три зустрічі. Трамп став першим чинним президентом США, який зустрівся з лідером Північної Кореї. А у червні 2019 року він також став першим президентом США, який переступив кордон КНДР в демілітаризованій зоні. Та зустріч не призвела до якогось прориву.

Після цього Трамп заявляв, що між ним і Кім Чен Ином чудові відносини, а лідери обмінюються тим, що він назвав "любовними посланнями".

Проте Кім Чен Ин продовжував працювати над розвитком ядерної зброї, а Трамп наприкінці президентства не приділяв стільки уваги відносинам із КНДР. Коли до Білого дому прийшов демократ Джо Байден, США повернулися до більш традиційної стратегії стримування КНДР, без особистих переговорів між лідерами.

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