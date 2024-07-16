Мережко заявив, що деякі заяви Вейса дійсно насторожують, оскільки мають "трішки скептичний характер".

Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, говорячи про те, що Джей Ді Венс може стати віце-президентом Сполучених Штатів Америки, зауважує, що ця посада має радше символічне значення.

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання стосовно того, що Венс може стати віце-президентом США: чи стане це певною "катастрофою" для України, адже раніше він, зокрема казав, що йому "усе одно, що станеться з Україною".

"Катастрофою це не стане. По-перше, незважаючи на те, що він голосував, наскільки я пам’ятаю, проти надання допомоги Україні, разом з тим, він не виступав проти України як такої. Тобто він не підтримував, наприклад, російську агресію", - зазначив Мережко.

Водночас, додав він, деякі заяви Вейса дійсно насторожують, оскільки мають "трішки скептичний характер".

"Він, наприклад, не вірить у те, що Україні вдасться відновити контроль над кордонами 1991 року. Тобто він висловлює певний скептицизм", - сказав депутат.

Мережко водночас зауважив, що сама посада віце-президента має радше символічне значення.

"Це не дуже престижна посада, не дуже впливова. Хоча, якщо брати історію, то ми пам’ятаємо, що, наприклад, свого часу, ще за часів Трумена, якщо не помиляюся, віце-президент став свого роду таким супер радником для президента. І він увійшов до складу National Security Council, тобто Ради національної безпеки", - нагадав парламентар.

Так, зазначив він, посада віце-президента має певний вплив, дорадчий голос для президента.

"Але це не ключове значення… Тобто він не буде мати такий вплив як президент. Тому що за зовнішню політику відповідає президент", - сказав Мережко.

Крім того, наголосив він, важливо ще буде подивитися, хто буде державним секретарем, хто буде радником з питань національної безпеки. Адже це вагоміші та впливовіші посади.

"Ще тут я б додав те, що Венс доволі часто змінював свою точку зору, свій погляд, наприклад, стосовно Трампа. Він був одним з критиків, зараз він змінив свою точку зору. Тобто це означає, що під впливом аргументів він може змінювати свій підхід і свій погляд. В тому числі, на ситуацію, пов’язану з російською агресією", - зауважив голова комітету.

Так, на думку Мережка, усе це може означати лише те, що у випадку, якщо Дональд Трамп стане президентом, а Венс, відповідно, віце-президентом, то Україні "потрібно буде докладати зусиль для того, щоб переконати його, і переконати Трампа".

"В основному, треба орієнтуватися на президента, на його позицію. Я думаю, що віце-президент буде радше наслідувати президента. Тому треба буде працювати з президентом, хто б ним не став", - сказав депутат.

Трамп призначив Джей Ді Венса віце-президентом

Трамп визначився з кандидатом на посаду віце-президента США у разі його перемоги на президентських виборах у листопаді. Він обрав 39-річного сенатора Джей Ді Венса з Огайо.

Видання Politico зазначає, що додавання Венса до списку Республіканської партії викликало додаткові запитання щодо потенційної прихильності нової адміністрації Україні та НАТО.

Венс чітко висловив свою точку зору щодо України. У 2022 році в інтерв’ю Стіву Беннону він сказав: "Мушу бути з вами чесним, мені все одно, що станеться з Україною так чи інакше". У лютому 2024 року, коли Венс вперше виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, він сказав, що США необхідно переглянути свою підтримку України, і пропустив зустріч з делегацією України та іншими сенаторами.

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