Сам Трамп уже пообіцяв залити американський ринок дешевою нафтою, що позначиться і на глобальних цінах.

Дональд Трамп, який впевнено переміг на виборах у США, вже до травня наступного року може обвалити світові ціни на нафту до 50 доларів за барель. Про це заявив російський олігарх Олег Дерипаска у своєму телеграмі.

"Доброго ранку, новий світ. Нафта до 50 доларів до травня, мир буде, схоже, скрізь", - написав мільярдер.

Як пише The Moscow Times, Дональд Трамп дійсно має намір всерйоз зайнятися питанням зниження цін на нафту. Зокрема у своїй першій промові після перемоги на виборах він пообіцяв почати масову розробку нафтових свердловин.

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"У нас більше чорного золота, ніж у будь-якої іншої країни у світі! Більше, ніж у Саудівської Аравії, більше, ніж у Росії", - сказав Трамп. Після цієї заяви нафта марки Brent подешевшала на 2%.

Реакція ринків на перемогу Трампа

Як писав УНІАН, українські євробонди зросли в ціні на тлі новин про перемогу Трампа на виборах. Експерти пояснюють це тим, що інвестори сподіваються на швидке припинення війни за втручання нового президента США.

Однак і в Росії акції місцевих компаній теж пішли вгору.

А ось хто почав втрачати - так це Європа. На тлі очікувань нової торговельної війни між ЄС і США, яку, ймовірно, розв'яже Трамп, європейська валюта покотилася вниз.

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