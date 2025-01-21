Раніше новий президент заявив, що оголосить надзвичайний стан в енергетиці.

Ціни на нафту впали у вівторок після того, як новий президент США Дональд Трамп оголосив про свої плани щодо енергетичного сектору. Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 65 центів, або 0,81%, до 79,5 доларів за барель. У той же час, ціни на американську нафту WTI (West Texas Intermediate) знизились на 1,15 долара, або 1,48%, до 76,73 долара.

Нагадаємо, раніше Трамп оголосив про план максимізації видобутку нафти і газу в США шляхом оголошення надзвичайного стану.

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"Ми будемо бурити, дитинко, бурити. Америка знову стане виробничою країною", – заявив новий голова держави.

Додатково на нафтові ціни вплинуло те, що Трамп вирішив застосувати нові мита пізніше, ніж очікували експерти.

Президент не став запроваджувати тарифи проти Китаю у перший день перебування на посаді. Натомість він доручив своїй адміністрації дослідити, наскільки справедливою наразі є торгівля з іншими країнами світу.

Нагадаємо, нещодавно Трамп пригрозив запровадити 25% мита для Мексики та Канади у найближчі дні. На думку фахівців, ці заяви знаменують собою "‎нову еру руйнування глобальної торгівлі"‎. При цьому сам американський президент наголошує на тому, що такі кроки дозволять збільшити доходи США.

Ринок нафти – головні новини

В минулому році Китай закупив рекордний об'єм російської нафти. Водночас, постачання з Саудівської Аравії суттєво скоротилися. Причиною цього експерти назвали більш вигідні умови, які китайцям пропонує Москва.

Також повідомлялось, що нові американські санкції проти танкерів і нафтобаз можуть викликати серйозні проблеми у реалізації російських проєктів в Арктиці.

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