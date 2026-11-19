Росія, США та Китай планують збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів.

Лідери США, Росії та Китаю Дональд Трамп, Володимир Путін та Сі Цзіньпін за підсумками тристоронньої зустрічі, що тривала приблизно півтори години, не зробили жодних спільних заяв для ЗМІ. Путін залишив місце проведення саміту; Сі Цзіньпін провів його до автомобіля.

Водночас за підсумками переговорів було опубліковано мирну декларацію: у документі згадується ядерна безпека та постачання нафтопродуктів, однак взагалі не згадуються ні Україна, ні Європа, пише The Guardian.

У розділі, присвяченому зовнішній політиці, міститься лише одна загальна теза: "Лідери трьох країн обмінялися думками щодо поточної міжнародної ситуації та пообіцяли підтримувати стратегічну стабільність і міжнародну безпеку".

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У сфері міжнародних інституцій три країни висловили готовність реформувати ООН, щоб вона ефективніше реагувала на глобальні виклики. Водночас у декларації вони розкритикували Міжнародний кримінальний суд. Лідери заявили про важливість дотримання імунітетів державних чиновників та наголосили, що МКС та аналогічні структури не повинні зловживати своїми повноваженнями.

У сфері енергетики Росія, США та Китай планують збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів, а також підтримувати стабільність світового енергопостачання.

У сфері ядерної безпеки сторони заявили про намір знижувати ядерні ризики та запобігати поширенню ядерної зброї.

Зустріч Трампа, Путіна і Сі

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі висловився за те, щоб ядерну зброю повністю заборонили і знищили. Він також закликав три великі держави зробити все необхідне, аби уникнути ядерного конфлікту, дотримуватися ДНЯЗ і забезпечити глобальну стратегічну рівновагу.

У свою чергу Трамп у своєму виступі торкнувся теми України. Зокрема, він заявив, що "дуже довго" обговорював цю тему з Путіним і висловив сподівання, що завершення війни в Україні може бути не за горами.

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