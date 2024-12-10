Президент України Володимир Зеленський заявив новообраному лідеру Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, що Путін боїться лише його.
У мікроблозі X він повідомив, що під час зустрічі у Парижі вони зосередилися на співпраці в питанні завершення війни в Україні. За словами Зеленського, розмова з американським політиком була продуктивною і він побачив його "тверду рішучість" закінчити війну справедливо.
Президент заявив, що Америка, Європа та всі, хто цінує безпеку, мають бути єдиними. Також Україні необхідно мати сильні позиції та гарантії миру:
"Я сказав Президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир. Треба діяти зараз, щоб відновити належний міжнародний порядок".
Зустріч Зеленського і Трампа
Нагадаємо, 7 грудня у Єлисейському палаці відбулася тристороння зустріч президентів України, Франції та обраного американського лідера. Вони спілкувалися близько 30 хвилин.
Згодом Трамп сказав журналістам, що Володимир Зеленський хоче припинення вогню та закінчення війни.