Зеленський прибув до столиці Франції сьогодні ввечері.

У Парижі в Єлисейському палаці відбулася тристороння зустріч за участі президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та обраного президента США Дональда Трампа.

Зеленський прибув до Єлисейського палацу увечері. За даними каналу BFMTV, це відбулось о 17.30.

"Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу о 17:30. Український президент приєднався до Еммануеля Макрона та Дональда Трампа для участі у тристоронній зустрічі", – йдеться у повідомленні.

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Пізніше стало відомо, що тристороння зустріч тривала приблизно півгодини. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Зокрема, тристороння зустріч вже завершилася і "тривала десь 35 хвилин".

Прессекретар глави держави зазначив, що Зеленський, Макрон і Трамп після зустрічі заяв не робили.

Візит Зеленського у Францію

Сьогодні в Єлисейському палаці анонсували тристоронню зустріч Макрона, Зеленського та Трампа. Політики прибули до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі легендарного Нотр-Дама.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Його літак приземлився у столиці Франції опівдні. З 16:00 до 17:00 главу української держави в Єлисейському палаці приймав президент Франції Емануель Макрон.

У жовтні Зеленський їздив до Британії з візитом. Там він проводив переговори з прем'єр-міністром країни Кейром Стармером і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Зеленського запросили на саміт Європейської ради, який відбудеться 19 грудня. Про це йдеться у листі-запрошенні лідерам країн Євросоюзу від нового президента Євроради Антоніу Кошти.

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