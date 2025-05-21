Син президента відповів, що у нього є таке "покликання".

Старший син президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший припускає, що теж зможе балотуватися на посаду президента, пише Reuters.

Про це він сказав у середу, 21 травня, у Катарі на економічному форумі, відповідаючи на запитання модератора, чи "візьме кермо влади" після того, як його батько залишить посаду. Трамп-молодший відповів, що таке "покликання є".

"Знаєте, це покликання є. Я завжди буду дуже активним у тому, щоб голосно виступати за ці речі", - зазначив він, маючи на увазі ідеали руху "Зробимо Америку знову великою", який створив його батько.

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У Reuters нагадали, що Трамп-молодший став найвпливовішим членом родини Трампів у перехідний період, коли його батько формувв "найбільш суперечливий кабінету міністрів у сучасній історії США". Зокрема, Трамп-молодший консультував Трамп-старшого у цих питаннях.

"Я думаю, що мій батько справді змінив Республіканську партію, я думаю, що зараз це партія "Америка понад усе", партія MAGA, як би ви на це не дивилися", - сказав Трамп-молодший у Катарі.

Наміри Трампа-старшого щодо подальшого президентства

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не має планів втретє балотуватися на цю посаду після закінчення поточної каденції. За його словами, багато політичних соратників прохали його розглянути можливість балотуватися на третій термін, але він знає про наявність обмежень щодо цього.

"Я буду восьмирічним президентом, я буду президентом на два терміни. Я завжди вважав, що це дуже важливо", - сказав Трамп і додав, що третій термін – "це те, що, наскільки мені відомо, не дозволено робити". Тоді він припустив, що продовжити його політичний курс після 2028 року можуть інші лідери Республіканської партії, наприклад, чинний віце-президент Джей Ді Венс або державний секретар Марко Рубіо.

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