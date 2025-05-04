Наступні вибори президента США відбужуться у 2028 році.

Дональд Трамп наразі не має планів втретє балотуватися на посаду президента США після закінчення поточної каденції. Про це він заявив в інтерв’ю NBC News.

За його словами, багато політичних соратників прохали його розглянути можливість балотуватися на третій термін, але сам він знає про наявність обмежень щодо цього.

"Я буду восьмирічним президентом, я буду президентом на два терміни. Я завжди вважав, що це дуже важливо", - сказав Трамп і додав, що третій термін – "це те, що, наскільки мені відомо, не дозволено робити".

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При цьому президент США зізнався, що йому невідомо, "чи це конституційно", що йому неможна балотуватися тричі.

Довідка УНІАН. Обмеження у два президентські строки передбачено не просто якимось пересічним законом, а безпосередньо Конституцією США. Відповідну поправку затвердили у 1951 році. При цьому не має значення, чи були дві каденці поспіль, чи з перервою.

За словами Трампа, продовжити його політичний курс після 2028 року можуть інші лідери Республіканської партії, наприклад, чинний віце-президент Джей Ді Венс або державний секретар Марко Рубіо.

"Це може бути. Але я не хочу в це втручатися. Я вважаю його блискучим хлопцем. Марко теж чудовий. Таких багато", – сказав Трамп.

Спекуляції щодо третього строку Трампа

Останнім часом у США поширюються чутки про можливу участь Дональда Трампа у президентських виборах 2028 року, що означало б третій термін на посаді. Ці спекуляції виникли на тлі заяв деяких його союзників, зокрема Стіва Беннона, який припустив, що Трамп може балотуватися знову, оскільки його перші два терміни були не поспіль.

Деякі прихильники Трампа, включаючи конгресмена Енді Оглса, запропонували змінити Конституцію, щоб дозволити третій термін для президента з непослідовними термінами.

Сам Трамп зумисне підігрівав ці настрої, наприклад, випустивши червоні кепки із написом "Trump 2028". Хоча жодного разу сам він твердо не заявляв, що буде балотуватися знову.

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