Пісторіус вважає, що Трамп припустився помилки, коли виключив перспективу вступу України до НАТО як основу для переговорів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звинувачує президента США Дональда Трампа в помилках під час спілкування з російським лідером Володимиром Путіним. Як пише Tagesschau, Пісторіус в ефірі радіо Deutschlandfunk заявив, що Трамп у телефонній розмові з Путіним недостатньо використав свій вплив.

Зокрема, на думку міністра оборони Німеччини, Трамп припустився помилки, коли відкинув перспективу вступу України до НАТО як основу для переговорів.

Пісторіус сказав, що його очікування від телефонної розмови Трампа і Путіна і так не були особливо високими, але результат виявився ще гіршим.

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"Трамп мав зрозуміти, що Путіна не можна переконати одними особистими бесідами... Путін грає на час, миру не передбачається", - підкреслив він.

Розмова Путіна і Трампа

Як повідомляв УНІАН, 19 травня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. У результаті цих розмов Росія знову не пішла на повне і безумовне припинення вогню. Як заявив Путін, припинення вогню з Україною можливе після "досягнення відповідних домовленостей".

Західні ЗМІ повідомили, що м'яка позиція Трампа щодо Росії викликала занепокоєння серед європейських лідерів, які координували зусилля для тиску на Росію з метою дотримання припинення вогню.

Як пише NYT, за підсумками розмови, Путін отримав саме те, що хотів: не тільки припинення американського тиску, а й глибоку тріщину всередині НАТО, між американцями та їхніми європейськими союзниками.

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