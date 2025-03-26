Гренелл розповів про "незручний факт".

Насправді Україна ніколи не мала своєї ядерної зброї, вона завжди належала Російській Федерації.

Про це у мікроблозі X заявив американський дипломат, спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Річард Гренелл. Він вирішив "прояснити" своїм читачам ситуацію із Будапештським меморандумом:

"Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні. Це незручний факт".

Будапештський меморандум

5 грудня 1994 року в Будапешті між Україною, Росією, Сполученими Штатами Америки та Великою Британією було підписано меморандум, який стосується її гарантій безпеки після відмови від ядерної зброї.

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Після здобуття незалежності у 1991 році Україна мала третій за величиною ядерний арсенал у світі. В обмін на гарантовану безпеку вона погодилася передати своє ядерне озброєння Росії та приєднатися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Підписанти зобов'язалися поважати територіальну цілісність і політичну незалежність України, а також утримуватись від економічного тиску або агресії. Крім того, в разі нападу вони обіцяли вживати заходів для забезпечення її безпеки.

В одному з інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що рішення віддати ядерну зброю було помилкою. А якщо цього не можна було уникнути, то варто було обмінювати її на членство у НАТО.

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