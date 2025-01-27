"Ми поміняли ядерну зброю на війну", наголосив президент.

Україні не треба було віддавати ядерну зброю, але якщо нас змусили це зробити, то треба було обмінювати на реальні гарантії безпеки, а саме на членства в НАТО.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, говорячи про зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, на яких говоили про забезпечення неповернення війни Росії в Україну.

"Ми говорили про Будапештський меморандум. І він чув мою позицію – моя позиція напевно відрізняється від лояльності до деяких кроків. Я вважаю, що так не можна було поступати ні з Україною, ні з Європою, якщо чесно. Тому що Україна віддавала ядерну зброю", - зазначив глава держами.

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Зеленський зауважив, що на його думку, не треба було віддавати.

"Але навіть якщо вирішили, а політика Америки і Росії були на той час об’єднані в цьому, і примусили Україну віддавати ядерну зброю, то я вважаю, що це просто як мінімум небезпечно поміняти ні на що. Треба було міняти на реальні гарантії безпеки. А тоді це було тільки НАТО. Якщо чесно, то й сьогодні це тільки НАТО.. Тобто якщо б я і міняв ядерну зброю, то міняв би на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника не зважаючи на його велич, на його територію, на його армію тощо. А це сильна армія і Безпековий Блок (НАТО). Тому я вважаю, що це було тупо. Абсолютно тупо, нелогічно і дуже безвідповідально отак міняти", - сказав Зеленський.

За його словами, на той час дійсно на нас впливали більші країни, більші економіки і було непросто відмовити.

"Але треба вміти відмовляти. До речі, особливо якщо ти знаходишся на такій посаді як президент тієї чи іншої країни", - підкреслив український президент.

За словами Зеленського, про все це він говорив на зустрічі з Трампом.

"Я йому розказував, що ми поміняли ні на що, ми поміняли ядерну зброю на війну. Вона почалась пізніше, але реально на війну. І він сказав, що розуміє про що я кажу. Я приніс те, що бачив як альтернативу – це план щодо посилення України, пакет відповідної зброї, відповідних ракет, які можуть превентивно діяти щодо неповернення Росії з війною, якщо ми зупинемо війну. Ось сильна позиція для України - це пакет зброї. Я спитав, яка ще є альтерантива сильній армії і НАТО. Я просто не знаю", - розповів Зеленський.

Він переконаний, що Трамп своїм впливом може забезпечити для України сильну позицію.

"Завдяки санкціям, міцності США, економіці – він може це прискорити, може це зробити скоріше за всіх у світі, на мій погляд. З точки зору армії, економіки, впливу Америки на економіку світу і його особистих характеристик, я вважаю, що він на це може вплинути точно скоріше за інших. Я вважаю, чесно, що і Китай має великий вплив, але Сполучені Штати більше", - сказав зеленський

Інші новини про Зеленського і закінчення війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський вже не стримував своїх емоцій щодо підписантів Будапештського меморандуму.

Він наголосив, що коли РФ окупувала Крим і частину Донецької і Луганської областей, Україна відправила кілька разів листи всім гарантерам безпеки, але підписанти проігнорували свої зобов’язання. Як підкреслив президент, гарантам було "пох**ру" на Україну.

Зеленський назвав такі гарантії "порожніми обіцянками".

Зеленський заявив, що людей, які все це придумали, треба "знайти і посадити в тюрму".

Ще під час виборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв швидко завершити війну в Росії в Україні, буквально за 24 години. Але офіційно вступивши на посаду, терміни завершення війни почали зсуватись.

Днями британське видання The Independent у своєму матеріали зазначило, що глава Білого дому має намір закінчити війну в Україні до весни цього року. Анонімні джерела прокоментували виданню ситуацію, стверджуючи, що Трамп серйозно ставиться до питання врегулювання війни в Україні і президенту США належить вирішити низку складних завдань, але глава Білого дому точно працюватиме з президентом України Володимиром Зеленським, і найближчим часом відбудеться офіційна зустріч.

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