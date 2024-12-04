Напередодні 30-ї річниці підписання документу в ОП зробили різку заяву.

Будапештський меморандум був однією з найчудовищніших "історій брехні" в сучасній історії людства. Документ не працював, і це було зрозуміло всім сторонам, які його підписували. Про це в коментарі РБК-Україна сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, меморандум можна вважати однією з найбільших ілюзій та обманів сучасної історії, адже фактично він був підписаний лише формально, без реальної ваги чи практичного застосування.

При цьому, за словами представника ОП, проблема полягала не в самому факті передачі ядерної зброї чи відмови від стратегічної бомбардувальної авіації, а в тому, хто аналізував цю домовленість і які були інструменти її виконання.

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"Мало того, що з'ясувалося, що меморандум - це не документ про логістику й мало того, що там не прописані конкретні гарантії, що треба робити в тій чи іншій ситуації. Більше того: один з гарантів і почав війну", - зазначив Подоляк.

Він нагадав, що на той момент Україна добровільно звернулася до країни, яка мала намір її знищити, і запропонувала віддати всі свої стратегічні ресурси. При цьому ті, хто отримував ці ресурси, без вагань погодилися, а згодом використали передане озброєння, щоб атакувати саму Україну:

"Хотілось щось швидко отримати, і точно всі думали: "ні, ну нас нпе зможуть образити, дивіться, які держави, які країни підрисали. Але з'ясувалось, що не те, що можуть образити, а просто забрати і цим же тебе побити".

Євроатлантичні прагнення України і Будапештський меморандум

Напередодні Міністерство закордонних справ України зробило заяву з нагоди 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму. Там зазначили, що Київ не прийме жодних замінників повноправного членства в НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав, що може стати найбільшим антивоєнним кроком. За його словами, таким кроком може стати закріплення геополітичної визначеності курсу на вступ України до НАТО і Європейського Союзу.

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