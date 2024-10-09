Якщо Дональд Трамп буде переобраний президентом США, він не чекатиме своєї інавгурації, щоб вжити заходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на пресконференції у Страсбурзі, пише Politico.
"Трамп діятиме негайно, тому ми, як європейські лідери, не можемо втрачати часу, тому що між виборами та інавгурацією нового президента не буде двох-трьох місяців, як це зазвичай буває. Ми повинні реагувати спочатку інтелектуально, філософськи, потім стратегічно, а потім на рівні дій якомога швидше", - заявив Орбан.
Політик нагадав, що 7 листопада у Будапешті заплановано неформальний саміт європейських лідерів. Він відбудеться через два дні після президентських виборів у США.
На думку Орбана, цей неформальний саміт - "найбільш слушна нагода обговорити, що ми повинні думати індивідуально і як спільнота про результат (війни Росії проти України - УНІАН), і як оцінити, що потрібно робити після цього".
Трамп про Україну та війну
Кандидат у президенти США Дональд Трамп неодноразово наголошував, що якби він був на посаді, Росія ніколи б не напала на Україну. Він також заявляв, що має "дуже гарні стосунки" з російським диктатором Володимиром Путіним.
Він також робив кілька гучних заяв про те, що ніхто з лідерів США, крім нього самого, не був жорсткішим із Росією. Саме це, на його думку, є причиною того, що Путін "підтримав" кандидатку у президенти США від демократів Камалу Гарріс.
Крім того, Дональд Трамп у 2024 році мав щонайменше одну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це із посиланням на книгу редактора Боба Вудворда "Війна" пише видання The Washington Post.