На той час ці тести були дефіцитом навіть в США.

У 2020 році тодішній президент США Дональд Трамп таємно передав Володимиру Путіну вкрай дефіцитні тести для виявлення коронавірусу. Про це йдеться у документальній книзі "Війна", яку написав заступник редактора газети Washington Post Боб Вудворд. Газета наводить витримки з книги.

Зазначається, що на самому початку пандемії США, як і решта країн, зіткнулися з нестачею тестів для виявлення хвороби. Саме в той час Трамп таємно надіслав бажані тести Путіну для його особистого використання.

Путін, який "заціпенів" від страху перед вірусом, прийняв поставки, але доклав зусиль, аби все залишити в таємниці. Зокрема він просив свого американського друга нікому не говорити про цю поставку. При цьому автор книги стверджує, що Путін таким чином дбав про політичній імідж Трампа, а не свій власний.

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"Я не хочу, щоб ти комусь говорив, тому що люди зляться на тебе, а не на мене", – сказав Путін Трампу, якщо вірити автору книги.

На думку журналіста, сьогодні особисті стосунки між двома чоловіками зберігаються.

Інші новини про Трампа і Путіна

Як писав УНІАН, у 2024 році Трамп щонайменше один раз мав розмову з Путіним. Щоб провести її, Трамп вигнав з резиденції усіх своїх помічників.

Також ми розповідали, що Трамп у 2017 році просив у Путіна поради щодо України. З подачі Путіна Трамп почав просувати теорію змови про втручання України у вибори в США.

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