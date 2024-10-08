Трамп був найбезрозсуднішим та найімпульсивнішим президентом в історії Америки, пише у своїй книзі Боб Вудворд.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у 2024 році мав щонайменше одну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це із посиланням на книгу редактора Боба Вудворда "Війна" пише видання The Washington Post.

За словами Вудвора, така розмова могла відбутися на початку цього року. Тоді Дональд Трамп наказав своєму помічникові покинути офіс у Мар-а-Лаго, щоб він міг поговорити з господарем Кремля.

Про що саме могли говорити Трамп і Путін невідомою. Водночас один із співробітників передвиборчого штабу республіканця ставить імовірність такого контакту під сумнів.

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Проте інший неназваний помічник Трампа, згаданий у книзі Вудводра, заявив, що Трамп міг контактувати з Путіним щонайменше сім разів після того, як залишив президентське крісло в 2021 році.

"Трамп був найбезрозсуднішим та найімпульсивнішим президентом в історії Америки і демонструє той самий характер, ставши кандидатом у президенти 2024 року", — наголошує Вудворд.

Що Трамп казав про Путіна

Кандидат у президенти США Дональд Трамп неодноразово наголошував, що якби він був на посаді, Росія ніколи б не напала на Україну. Він також заявляв, що має "дуже гарні стосунки" з російським диктатором Володимиром Путіним.

Він також робив кілька гучних заяв про те, що ніхто з лідерів США, крім нього самого, не був жорсткішим із Росією. Саме це, на його думку, є причиною того, що Путін "підтримав" кандидатку у президенти США від демократів Камалу Гарріс.

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