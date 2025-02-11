Опитування показують, що Венс є фаворитом на пост кандидата від республіканців на пост президента 2028 року.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не розглядає Джей Ді Венса як свого наступника в Білому домі.

Як пише The Times, Трамп, який не може балотуватися на третій термін, сказав, що "занадто рано" розглядати кандидатуру республіканської партії на президентських виборах 2028 року.

Він стверджує, що 40-річний Венс проробляє "фантастичну роботу" на посаді віцепрезидента, але додав, що в партії "багато дуже здібних людей".

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Зазначається, що Венс, який раніше виступав проти 78-річного Трампа і одного разу порівняв його з Адольфом Гітлером, уже, як припускають, буде балотуватися на пост президента через чотири роки.

Однак, коли його запитали, чи бачить він Венса своїм наступником, Трамп сказав:

"Ні, але він дуже здібний. Я думаю, у вас багато дуже здібних людей. Поки що я думаю, що він проробляє фантастичну роботу".

Передбачалося, що Венс може отримати від Трампа підтримку на проміжних виборах, запланованих на листопад 2026 року, але він не став цього робити.

"Багато хто говорив, що це було найбільше відкриття, майже три тижні, в історії президентства", - сказав Трамп.

Цікаво, що Трамп розмірковував про зміну конституції, щоб залишитися на третій термін, але опитування показують, що Венс є фаворитом на посаду кандидата від республіканців на посаду президента у 2028 році.

Поїздка Венса в Європу

Венс цими днями відвідає саміт зі штучного інтелекту в Парижі і, як очікують, зустрінеться з президентом Макроном, щоб обговорити війну в Україні та на Близькому Сході, а також президентом України Володимиром Зеленським.

Він дав зрозуміти, що скористається поїздкою як можливістю для відвертих дискусій зі світовими лідерами з питань ШІ та геополітики.

"Я думаю, що деякі лідери, присутні на саміті ШІ, могли б багато чого зробити, щоб, чесно кажучи, покласти край російсько-українському конфлікту, допомогти нам там дипломатично. Тому ми будемо зосереджені на цих зустрічах у Франції", - сказав Венс.

Венс, третій наймолодший віцепрезидент в історії США, також має відвідати конференцію з безпеки в Мюнхені під час свого візиту до Європи.

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