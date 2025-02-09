Віце-президент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня. Про це із посиалнням на власні джерела повідомляє CBS News.
Зеленський очолює делегацію України на щорічній конференції з питань безпеки, яка розпочинається 14 лютого. Венс також має намір взяти в ній участь.
Варто зауважити, що лише два дні тому президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що він планує особисто зустрітися з українським лідером вже найближчими днями.
"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня, і я, ймовірно, поговорю з президентом Путіним", - сказав тоді Трамп.
Однак жодної конкретики про ці плани так і не було озвучено.
Трамп хоче покласти край війні в Україні
Як писав УНІАН, нова президентська адміністрація США декларує бажання якнайшвидше покласти край війні в Україні. Радник Трампа Майк Волц зауважив, що заради досягнення миру США готові посилити санкції проти РФ. Але повоєнні гарантії безпеки Україні мають надати європейці, вважають у Білому домі.
Спеціальний представник Трампа у справах Росії та України Кіт Келлог днями повідомив, що на Мюнхенській конференції американська делегація проведе переговори з європейськими країнами, щоб дізнатися думки усіх сторін щодо їхнього бачення миру. На цій основі буде підготовлено мирний план, який згодом озвучить особисто Дональд Трамп.