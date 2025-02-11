Також президент США підтвердив візит свого спецпредставника Кіта Келлога до України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе розмову з українським лідером Володимиром Зеленським на цьому тижні. Крім того, він підтвердив, що спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог вже скоро відвідає Київ. Про це повідомляє Radio Free Europe.

У виданні зазначили, що Трамп не уточнив, коли саме Келлог відвідає Україну. Однак за інформацією західних ЗМІ, візит відбудеться 20 лютого.

Також прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров повідомляв, що Келлог зустрінеться з українським президентом на Мюнхенській конференції з безпеки, яка розпочнеться 14 лютого. Водночас зустріч Зеленського та віцепрезидента США Джея Ді Венса може відбутися вже на полях конференції. Крім того, до Мюнхена також прибудуть держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони США Піт Хегсет.

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"Ми донесемо наші очікування до союзників. Коли ми повернемося з Мюнхена, ми хочемо представити президенту варіанти, щоб він знав, як це буде виглядати для нього, коли він буде (безпосередньо) залучений до мирного процесу", - наголошував Келлог в інтерв'ю Associated Press.

За його словами, Білий дім узгоджує деталі довгоочікуваних перемовин, які дають ключовим помічникам Трампа першу нагоду донести повідомлення про підхід нової адміністрації президента США щодо війни.

"Знаючи, як працює процес, для Зеленського, ймовірно, було б краще, якби ми всі зустрілися разом і обговорили це як група", - додав Келлог.

Переговори щодо закінчення війни в Україні - останні новини

Раніше видання Bloomberg писало, що Кіт Келлог скоро представить Трампу варіанти завершення війни в Україні. Також відставний генерал має поспілкуватися з низкою офіційних осіб під час Мюнхенської безпекової конференції, яка розпочинається 14 лютого щодо війни в Україні.

Водночас Дональд Трамп раніше підтвердив розмову з Путіним. За його словами, переговори щодо завершення війни РФ проти України просуваються вперед.

"Я її [розмову] провів. Давайте зупинимося на тому, що я її провів… І я очікую ще набагато більше розмов. Ми маємо закінчити цю війну", - сказав Трамп.

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