Бажання Трампа вести дебати з’явилося через кілька годин після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Гейлі вибула з перегонів.

Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати, попри те, що раніше він сам ухилявся від низки республіканських праймеріз. Про це повідомляє Bloomberg.

"Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, які є такими життєво важливими для Америки та американського народу. Тому я закликаю до дебатів будь-коли, будь-де, будь-як!" - заявив він.

Видання наголосило, що бажання Трампа вести дебати з’явилося через кілька годин після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Гейлі вибула з перегонів, що ознаменувало початок найтриваліших загальних президентських виборів в новітній історії. Колишній президент пропустив п’ять праймеріз, незважаючи на те, що один із його опонентів, Кріс Крісті, назвав його "куркою" за те, що він не з’явився.

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Під час кампанії 77-річний Трамп критикував Байдена, ставлячи під сумнів його розумову гостроту та висміюючи його за словесні помилки та спотикання під час ходьби. Але сам колишній президент також не застрахований від помилок під час виступів, включаючи нещодавню промову, коли він помилково переплутав Гейлі та колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі .

"Я знаю, що Дональд Трамп жадає уваги та намагається розширити свою популярність за межі бази MAGA. Якщо він так відчайдушно хоче побачити президента Байдена в прайм-тайм, йому не потрібно чекати! Він може приєднатися до десятків мільйонів американців, які завтра ввечері налаштуються на перегляд State of the Union", — заявив речник кампанії Байдена Майкл Тайлер.

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Як повідомляв УНІАН, Ніккі Гейлі, 52-річна колишня губернаторка Південної Кароліни, представляла себе як тверду консерваторку і молодшу альтернативу Трампу, якому 77 років.

Її також розглядали як вибір республіканців, втомлених від постійних юридичних проблем Трампа - проти нього порушено чотири кримінальні справи, зокрема про спроби скасувати результати виборів 2020 року і про його поводження з документами з національної безпеки.

Але Гейлі не змогла привернути увагу виборців-республіканців, програвши перші п'ять кокусів із висування кандидатів і всі праймеріз, крім одного.

Трамп і Байден перемогли в Каліфорнії, Техасі, Алабамі, Колорадо, Мені, Оклахомі, Вірджинії, Північній Кароліні, Теннессі, Арканзасі, Міннесоті та Массачусетсі.

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