Однак, опитування свідчать про низькі рейтинги обидвох кандидатів серед виборців.

5 березня чинний президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп перемогли на праймеріз від своїх партій в 15 штатах під час Супервівторка.

Як повідомляє Reuters, Трамп переміг у голосуванні республіканців в Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Мен, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі та Вірджинії, відкинувши колишнього посла в ООН Ніккі Хейлі, свого єдиного конкурента.

Водночас Байден переміг в Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Айові, Мен, Массачусетсі, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Вермонті та Вірджинії, а також виграв голосування поштою в Айові.

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Натомість у Вермонті від республіканців перемогу здобула Ніккі Хейлі, а на острові Самоа Байдена від демократів обійшов Джейсон Палмер.

Опитування громадської думки свідчать, що 81-річний Байден і 77-річний Трамп мають низькі рейтинги серед виборців.

Зазначимо, що у Супервівторок в США відбирали делегатів на з'їзд партій, де буде вирішували, кого висувати кандидатом у президенти на виборах 5 листопада.

Вибори у США 2024

У листопаді 2024 року в США пройдуть чергові президентські вибори. Перед ними відбуваються праймеріз - передвибори, переможці яких боротимуться за крісло президента. WSJ писав, що американці не хочуть бачити в Білому домі ні Байдена, ні Трампа.

Politico писав, що перспектива другого президентства Трампа непокоїть розвідників США

Нещодавно Байден пройшов щорічний медогляд, який підтвердив, що він здатен виконувати свої обов'язки. Президент почувається добре, і цьогорічний медогляд не виявив жодних нових проблем. Він продовжує бути здатним до виконання обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пристосувань.

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