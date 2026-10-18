Трамп заблокував санкції проти РФ: Time пояснив, що це означає для України

Експерти попереджають, що Москва може отримати додаткові доходи, а рішення Вашингтона посилює занепокоєння щодо подальшої підтримки України.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє не застосовувати значну частину нових санкцій проти Росії, передбачених законом про санкції проти Росії та Ірану. Це рішення може збільшити фінансові можливості Москви та посилити сумніви щодо подальшої підтримки України з боку Вашингтона.

Як пише видання TIME, указ з’явився на тлі домовленостей щодо постачання російського дизельного пального на світові ринки та закликів Трампа до України припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Які санкції США вирішили не застосовувати

Закон, який мав набути чинності 18 жовтня, передбачав обмеження проти російських чиновників, фінансових установ та інших організацій. Також він передбачав запровадження мит до 100% на товари, що імпортуються до США з країн, які є великими покупцями російської сирої нафти або природного газу.

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Метою цих заходів було скорочення фінансових ресурсів, які Росія використовує для продовження війни проти України.

У червні 2025 року Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії підрахувало, що з лютого 2022 року міжнародні санкції позбавили російську державу щонайменше 450 млрд доларів військових коштів. Серед чинників були втрата доходів від нафтових податків та замороження резервів російського центрального банку.

Відмова Трампа від застосування нових обмежень не означає скасування всіх чинних санкцій. Однак вона блокує додатковий економічний тиск, на який розраховували автори закону.

Як рішення пов’язане з постачанням дизельного пального

9 жовтня Трамп оголосив про домовленість, за якою Росія має постачати на світові ринки понад 4,8 млн тонн дизельного пального. Американський президент заявив, що це допоможе суттєво знизити ціни на пальне.

У межах послаблення обмежень Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, яка дозволяє операції з російським дизельним пальним, зокрема його імпорт до США, до 7 квітня 2027 року.

Втім, експерти сумніваються, що домовленість матиме значний вплив на вартість пального для американських споживачів. Наукова співробітниця Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Тетяна Мітрова каже:

"Може бути незначний короткостроковий вплив на оптові ціни, але споживачів на заправках це може торкнутися лише невеликої та відкладеної вигоди, якщо така взагалі буде".

За її словами, ширше послаблення санкцій може запобігти подальшим перебоям на енергетичному ринку, але саме по собі не збільшує обсягів постачання нафти.

Водночас Росія може отримати значно більшу фінансову вигоду завдяки уникненню нових обмежень на експорт сирої нафти. Економіст і професор Чиказького університету Костянтин Сонін також вважає, що рішення Вашингтона може зміцнити позиції російського керівництва.

Чому це викликає занепокоєння в Україні

Рішення Трампа ухвалили на тлі погіршення відносин між Вашингтоном і Києвом. Американський президент неодноразово закликав Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах, аргументуючи це впливом атак на ціни пального у США.

11 жовтня Трамп також заявив, що Росія та Україна нібито домовилися про "енергетичне припинення вогню". Однак українські чиновники повідомили про російські удари по енергетичній інфраструктурі через кілька годин після цієї заяви, а президент Володимир Зеленський сказав, що така домовленість стала для нього новиною.

Того самого дня Трамп закликав Україну замінити Зеленського.

На думку Соніна, відмова від нових санкцій може бути сприйнята Україною та європейськими країнами як сигнал про зменшення готовності США активно підтримувати Київ:

"Це ще один сигнал того, що Сполучені Штати не так підтримують Україну, як це було історично".

Мітрова також вважає, що для російського правителя Володимира Путіна важливим наслідком рішення може стати переконання, що Вашингтон дедалі більше зосереджується на внутрішніх цінах на енергоносії, а не на постійному економічному тиску на Росію.

Водночас європейські країни продовжують посилювати санкції проти Москви, що створює розбіжності між підходами Вашингтона та його європейських партнерів.

Як відреагував Зеленський

Президент України розкритикував рішення Трампа не застосовувати нові санкції.

"Рішення скасувати все це, заблокувати все це, здається мені неправильним", – написав Зеленський у мережі X.

Він також наголосив, що такий крок допомагає Росії продовжувати війну:

"Це лише підживлює їхнє задоволення та їхнє бажання продовжувати вбивати людей. Це точно не зупиняє війну".

Чому рішення Трампа критикують у США

Відмова від застосування санкцій викликала невдоволення як серед республіканців, так і серед демократів. Закон про санкції проти Росії 2026 року Конгрес схвалив 16 вересня за значної двопартійної підтримки: 86 голосами проти 11 у Сенаті та 262 голосами проти 159 у Палаті представників.

Сенатор-республіканець Том Тілліс назвав рішення адміністрації "надто безвідповідальним" і заявив, що вона фактично поступається російському керівництву.

Сенатор-республіканець Джон Корнін також розкритикував цей крок, зазначивши, що покійний сенатор Ліндсі Грем, на честь якого назвали закон, був би вражений таким рішенням.

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен заявила, що Трамп дозволяє Путіну продовжувати агресивну війну. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер також розкритикував домовленості, заявивши, що вони підтримують російську економіку.

Водночас Дарлін Грем, сестра покійного сенатора, яка обійняла його місце в Сенаті, висловила бажання продовжувати економічний тиск на Росію.

На якій підставі Трамп заблокував санкції

Можливість відмовитися від застосування частини обмежень була передбачена самим законом. Для цього президент мав надати Конгресу письмове підтвердження, що таке рішення відповідає національним інтересам США, а також звіт із поясненням причин.

У п'ятничному указі Трамп заявив, що подав обидва документи та вважає відмову від санкцій відповідною національним інтересам Сполучених Штатів.

Водночас американський президент публічно не пояснив детально, яким чином цей крок відповідає інтересам країни. Білий дім не надав виданню TIME коментаря щодо рішення.

Розблокування санкцій проти Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Трамп підписав указ, яким відмовився від застосування санкцій проти Росії згідно із законом Грема. Він пояснив, що це відповідає національним інтересам США.

Представник Путіна Кирило Дмитрієв назвав відмову від санкцій згідно із законом Грема "історичним моментом".

При цьому держсекретар США Марко Рубіо заявив, що це скасування триватиме 60 днів. Рубіо повідомив, що Трамп має намір використати цей термін, щоб оцінити економічні наслідки цього кроку.

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