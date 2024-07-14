Замах на життя Трампа лише посилить його підтримку серед виборців, вважає видання.

Замах на життя кандидата у президенти США Дональда Трампа в суботу став найважливішим моментом у політиці Штатів за останні десятиліття. Історія говорить, що Трамп повернеться до Білого дому, повідомляє The Telegraph.

Видання зазначило, що це перша серйозна спроба вбивства американського президента після того, як у березні 1981 року застрелили Рональда Рейгана.

"Постійна загроза смерті є чимось на зразок професійної небезпеки для американських головнокомандувачів, і четверо діючих президентів піддалися їй. Однак, не можна заперечувати, що цей інцидент матиме значний вплив на цьогорічні президентські перегони", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Так, The Telegraph зазначив, що Трамп може розраховувати на зростання результатів опитування, а суботній замах на нього лише посилить його підтримку. Видання нагадало, що за кілька місяців після того, як застрелили Рейгана, новообраний президент-республіканець підвищився на вісім пунктів.

"Опитування вже свідчать про те, що Трамп, швидше за все, повернеться на пост президента в листопаді після кількох жахливих місяців для його опонента та кримінальної судимості, яка мало вплинула на його популярність. А останні події лише посилять його підтримку", - наголосили у матеріалі.

Також видання підкреслило, що замах на життя Трампа є яскравим нагадуванням про те, як "один новаторський момент може перевернути і без того бурхливу кампанію", а "усі сумніви щодо того, що Трамп переможе на цьогорічних виборах, тепер відступають".

Замах на Трампа - що відомо

Як раніше писав УНІАН, у Трампа стріляли під час виступу в Пенсильванії. На відео було видно кров на вусі кандидата у президента США. Також відомо, що внаслідок стрілянини загинула одна людина.

Трохи згодом з'явились нові подробиці та інформація про стрілка. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія, а на місці стрілянини виявили гвинтівку типу AR. Наразі правоохоронці намагаються встановити мотиви нападу та попросили громадськість надати будь-яку корисну інформацію.

Також УНІАН повідомляв, що Зеленський висловився про стрілянину по Трампу. Він заявив, що такому насильству не повинно бути місця у світі, і виправдань йому нема.

"Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу - учасника мітингу", - зазначив Зеленський та побажав Штатам стати після цієї події сильнішими.

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