На місці стрілянини виявили гвинтівку типу AR.

Виявлено особу стрілка, який намагався вбити екс-президента США Донадьда Трампа. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Про це повідомляє The New-York Post. За словами джерел видання, молодик сидів на даху виробничого заводу на відстані понад в 119 метрів від сцени.

"Цього вечора у нас було те, що ми називаємо замахом на нашого колишнього президента Дональда Трампа. Це все ще активне місце злочину", — сказав Кевін Роджек, спеціальний агент, відповідальний за польовий офіс ФБР у Піттсбурзі, якого цитує CNN.

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Як зазначається, правоохоронці намагаються встановити мотиви нападу. Роджек попросив громадськість надати будь-яку корисну інформацію.

Джерело AP повідомило, що на місці стрілянини правоохоронні органи знайшли гвинтівку типу AR. Секретна служба США заявляла, що підозрюваний дев'ять разів вистрілив у напрямку сцени.

Замах на вбивство Трампа

Як повідомляв УНІАН, цієї доби під час виступу кандидата в президенти Дональда Трампа в Пенсільванії пролунали постріли. Коли його вели до машини, на його вусі була видна кров.

Президент США Джо Байден засудив стрілянину у й наголосив, що "в Америці немає місця такому насильству".

"Мене поінформували про стрілянину на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії.Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації", - зазначив він.

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