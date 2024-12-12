Трамп сказав Володимиру Зеленському та Емманюелю Макрону, що він не підтримує членство України в НАТО.

Уперше починають вимальовуватися контури початкових зусиль обраного президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, які він зробив під час візиту до Європи минулого тижня. Як пише видання The Wall Street Journal, він запропонував розмістити європейські війська в Україні для контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

Зазначається, що Європі доведеться взяти на себе більшу частину тягаря з підтримки Києва військами для спостереження за припиненням вогню і зброєю для стримування Росії.

На зустрічі в Парижі 7 грудня Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському та президенту Франції Емманюелю Макрону, що він не підтримує членство України в Організації Північноатлантичного договору. Але при цьому він хоче, щоб після будь-якого припинення бойових дій з'явилася сильна, добре озброєна Україна, повідомили джерела.

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Трамп зазначив, що Європа має відігравати головну роль у захисті та підтримці України і що він хотів би, щоб європейські війська були присутні в Україні для спостереження за припиненням вогню. За словами чиновників, він не виключив, що США підтримають цю угоду, хоча американські війська в ній участі не братимуть.

За словами співрозмовника видання, обізнаного про зустріч, Трамп також закликав європейців зробити більше для того, щоб змусити китайців чинити тиск на Кремль з метою припинення війни. Вони обговорили використання тарифів для Китаю як розмінної монети, якщо Пекін не погодиться це зробити.

Війна в Україні - можливість розміщення іноземних військ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, що обидві країни залишаються "однією командою" в питаннях війни в Україні та європейської безпеки. Він також сказав, що наразі немає планів відправляти іноземні війська в Україну навіть у разі досягнення угоди про припинення вогню.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ може розглянути ідею Макрона про можливе розміщення західних військових в Україні, доки її не приймуть до Північноатлантичного альянсу.

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