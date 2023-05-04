Трамп заявив, що "добре" знає і російського, і українського президентів.

Дональд Трамп, який планує брати участь у виборах президента США у 2024 році, заявляє, що в разі перемоги може закінчити війну в Україні за 24 години.

Як заявив Трамп в інтерв'ю GB News, він "добре" знає і російського, і українського президентів.

"Якби я був президентом, я б закінчив цю війну, і це зайняло б 24 години. Я добре знаю Зеленського. Я добре знаю Путіна. Я зможу закінчити її за цей час ... 100%", - заявив Трамп.

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Трамп також засудив руйнування українських міст і чисельні людські жертви внаслідок атак РФ.

"Ви не можете знести ціле місто і сказати, що двоє людей постраждали... тисячі людей вбивають в містах, які зносять, там, в цих великих багатоквартирних будинках. Тисячі людей були вбиті, про що ніхто не говорить. Ця війна повинна припинитися", - сказав він.

Наступні вибори в США

Наступні президентські вибори пройдуть в США в 2024 році.

Дональд Трамп подав заявку на участь у виборах ще в листопаді 2022 року. Для нього це третя спроба балотуватися в президенти.

Він заявив, що при його президентстві країна процвітала, А також звинувачував чинного президента США Джо Байдена в нездатності впоратися з конфліктом в Україні.

Байден у відповідь опублікував відеоролик з критикою досягнень Трампа. Зокрема, заявив про рекордне безробіття в США за часів президентства Трампа.

25 квітня Джо Байден також заявив про свій намір брати участь у виборах. Якщо йому вдасться здобути перемогу, він стане найстарішим главою держави в історії США.