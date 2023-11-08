Лише 28% опитаних заявили, що в даний час в США під президентством Байдена справи йдуть дуже або досить добре.

Нове опитування, проведене телеканалом CNN, показало, що підтримка Трампа в США зростає.

Як повідомляє Politico, це опитування посилило недавню стурбованість з приводу заявки на переобрання Джо Байдена, оскільки чинний президент ще більше відстає від свого опонента 2020 року і нинішнього лідера Республіканської партії Дональда Трампа.

Опитування зареєстрованих виборців показало, що Трамп набрав 49% проти 45% Байдена. Причому розрив збільшився, порівняно з даними на кінець серпня.

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Як повідомляється, лише 28% заявили, що в даний час в США під президентством Байдена справи йдуть дуже або досить добре.

Також всього 25% опитаних відповіли "так" на питання про те, "чи є у Байдена витривалість/кмітливість", а 74% відповіли "ні". Трамп отримав набагато вищі оцінки в цій категорії: 53% відповіли "так", а 47% - "ні".

Серед демократів 51% заявили, що Байден володіє різкістю і витривалістю, в порівнянні з 90% республіканців, які кажуть, що у них є у колишнього президента.

Серед виборців у віці до 35 років 48% підтримали Трампа, в той час як 47% віддали перевагу Байдену, що є істотним звуженням відповідної підтримки в цій категорії, яка раніше в цілому була на користь Байдена.

Трамп небезпечно випереджає Байдена за рейтингом у ключових штатах - що відомо

Поточний лідер Сполучених Штатів, Джо Байден, відстає від свого головного суперника, Дональда Трампа, в 5 з 6 важливих Штатів, згідно з опитуванням, замовленим газетою The New York Times.

За результатами дослідження, Байден відстає від Трампа практично у всіх так званих "штатах-гойдалках" - тих регіонах, де і демократи, і республіканці не мають надійної підтримки.

В результаті опитування, Байден поступається Трампу від 3 до 10 відсотків серед опитаних виборців Арізони, Джорджії, Мічигану, Невади і Пенсільванії. Виняток становить лише Вісконсін, де поточний президент утримує перевагу.

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