Минулого разу Байден обійшов суперника у так званих "хитких штатах" і виграв вибори, зараз він навпаки відстає там від Трампа.

Чинний президент США Джо Байден поступається у рейтингу своєму головному конткуренту на майбутніх виборах Дональду Трампу у 5 із 6 ключових штатів. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного на замовлення The New York Times.

Результати показують, що Байден поступається Трампу майже у всіх так званих "хитких штатах" (swing state) – де традиційно ані демократи, ані республіканці не мають стійкої підтримки, що робить їх своєрідним загальноамериканським "барометром" популярності двох партій у поточний момент.

Відставання Байдена від Трампа складає від 3 до 10 процентних пунктів серед опитаних виборців Арізони, Джорджії, Мічигану, Невади та Пенсільванії. І лише в одному "хиткому" штаті чинний президент зберігає перевагу над суперником – Вісконсині.

Відео дня

Примітно, що перед виборами 2020 року, на яких Байден переміг, він мав вищий рейтинг у всіх шестих згаданих штатах.

За словами опитаних виборців, головною причиною їхнього невдоволення Байденом є невтішний стан американської економіки. Багато з них стверджують, що політика чинного президента зашкодила їм особисто, тоді як політика Трампа за часів його президентства навпаки пішла їм на користь.

Вибори президента США 2024 року

Як писав УНІАН, чергові президентські вибори у США відбудуться у листопаді 2024 року. У квітні цього року Джо Байден вже підтвердив, що має намір балотуватиметься на другий строк.

Республіканська партія, від якої Трамп балотувався у 2016 та 2020 роках, ще не визначила свого офіційного кандидата – зараз триває процедура внутрішніх "виборів", відома як "праймеріз". Але найвищий рейтинг серед республіканців має саме Дональд Трамп.

Примітно, що соцопитування показують значно більший рівень довіри американців до українського президента Володимира Зеленського, аніж до обох головних претендентів на Білий дім.

Вас також можуть зацікавити новини: