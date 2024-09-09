Ці дебати стануть другими в рамках президентських перегонів 2024 року, які розпочалися після виходу президента Джо Байдена з виборчої кампанії.

За результатами опитування The New York Times/Сієнського коледжу, яке проводилося з 3 по 6 вересня, віце-президент Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп отримали майже однакову підтримку потенційних виборців. Гарріс набрала 47%, а Трамп — 48%. Це опитування проводиться на тлі підвищеної уваги до майбутніх президентських дебатів, що відбудуться 5 листопада.

Боротьба за штати

Хоча на національному рівні результати опитувань показують практично рівні позиції між Гарріс і Трампом, ситуація у коливних штатах залишається більш напруженою. За даними The Hill/Decision Desk HQ, у таких ключових штатах, як Джорджія та Арізона, результати опитувань показують мінімальну перевагу Гарріс. У Джорджії вона випереджає Трампа лише на 0,4%, а в Арізоні їх підтримка майже однакова.

Кампанія колишної сенаторки робить акцент на залученні підтримки жінок та молодих виборців, тоді як Трамп концентрується на залученні виборців із робітничого класу та сільських районів.

Відео дня

Загальна політична ситуація

Крім того, опитування Times/Siena показало, що 60% американців вважають, що країна рухається неправильним шляхом, тоді як лише 30% впевнені у правильності обраного курсу. Це відображає загальне невдоволення економічною ситуацією та соціальною поляризацією в країні, що також впливає на результат виборів.

Середній показник національних опитувань, за даними The Hill/Decision Desk HQ, свідчить про перевагу Гарріс на 3,8% над Трампом. Гарріс отримує підтримку 49,5% виборців, тоді як Трамп має 45,7%.

Попри це, Трамп зберігає міцну підтримку серед республіканського електорату, особливо в південних штатах та на середньому заході. У свою чергу, Гарріс отримує сильну підтримку в великих містах та серед молодих виборців.

Що відомо про дебати між Гарріс та Трампом

Наприкінці серпня Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Політикиня пообіцяла, що в разі обрання на посаду президента, буде підтримувати Україну.

Гарріс, віце-президентка США та колишня сенаторка, обійняла провідну роль у кампанії після відмови Байдена. Її політичний шлях пов'язаний із соціальними реформами, правами жінок і боротьбою з расовою несправедливістю. У цей час Дональд Трамп, який вже двічі балотувався на посаду президента, знову змагається за повернення до Білого дому після поразки у 2020 році.

Національні дебати між Гарріс і Трампом стануть однією з головних подій президентської кампанії 2024 року і можуть суттєво вплинути на ставлення виборців до обох кандидатів.

Вас також можуть зацікавити новини: