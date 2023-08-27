Йдеться про донати, які колишній президент США отримав для нової передвиборчої кампанії

Колишній лідер США Дональд Трамп зібрав в рамках нової спроби очолити Америку понад 7 мільйонів доларів донатів, розпродаючи свій тюремний мерч.

Йдеться про сувенірну продукцію з фотографією Трампа, яку політик вимушено зробив у в’язниці штату Джорджія під час формального арешту 25 серпня, зазначає Politico.

Тоді відомий бізнесмен за рахунок свого арешту створив справжній резонанс в мережі. Він подав це, як єдиний президент США за 243 роки, який має в арсеналі подібне фото з поліцейського відділку, в соціальний мережі "X" (раніше Twitter).

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Як повідомив передвиборчий штаб Трампа, уже станом на минулу п'ятницю від відповідних продажів вдалося зібрати близько 4,18 мільйона доларів. Це є рекордною цифрою в історії США, коли подібний мерч зібрав стільки донатів.

Наразі в рамках "заробітку" на передвиборчу кампанії Трамп продає футболки, наклейки, плакати та інші сувеніри зі своїм "історичним" фото. Вартість продукції - від 12 до 34 доларів.

Загалом за останні три тижні Трамп зібрав "на вибори" майже 20 мільйонів доларів. Це більше, ніж половина від тієї суми, яку вдалося зібрати штабу Трампа за перші сім місяців цього року, вказує Politico.

Звинувачення проти Трампа

Нагадаємо, Трамп планує знову балотуватися в президенти США у 2024 році. Про участь у виборах він оголосив у 2022 році. Не дивлячись на те, що Трамп - фаворит серед претендентів на кандидатуру від Республіканської партії, він офіційно відмовився брати участь в дебатах з опонентами.

Наразі штат Джорджія звинувачує Трампа у спробі скасувати підрахунок голосів на виборах 2020 року. Відповідний позов політику висунула прокуратура округу Фултон. Також йому закидають звинувачення у зв’язку з його роллю в штурмі Капітолія 6 січня.

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